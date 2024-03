Wat gebeurt er in de toekomst met het Henschotermeer? Politiek gaat vanavond in gesprek

De partijen in Woudenberg willen tegen RTV Utrecht nog niet bevestigen of zij voor of tegen zijn, en zeggen de avond te willen afwachten. "Maar het moge duidelijk zijn dat wij geen hele zware tegenstander zijn", zegt VVD-raadslid Jhony Stalman. De SGP is positief kritisch, zegt raadslid Vincent Holleman. "We willen voorkomen dat het een pretpark wordt, maar een ondernemer moet ook kunnen ondernemen."