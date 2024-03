Het luchtalarm verdwijnt en dat is een risico met een overvol stroomnet: 5 vragen en antwoorden

Ouderen die geen telefoon gebruiken of moeite hebben met het instellen van de app, kunnen hulp krijgen. Het is in de app mogelijk een andere locatie in te stellen, zodat de gebruiker andere mensen, bijvoorbeeld een familielid, kan waarschuwen die in een ander gebied woont. De app werkt via mobiel internet of wifi en kan gebruikt worden in grensregio’s of in gebieden met weinig tot geen mobiele telefoniedekking.