Weekend rustig verlopen na noodverordening rondom azc Vianen

Wat ook meespeelde, was de vrees van burgemeester Fröhlich voor nog meer schade aan het pand. En het feit dat er risico was dat de kwetsbare en getraumatiseerde doelgroep die in het azc woont psychische en lichamelijke schade op zou lopen. De gemeente Vijfheerenlanden meldt dat ze de veiligheid rondom de Lage Biezenweg nu extra in de gaten houden.