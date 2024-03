Seksuele voorlichting op de basisschool: Rutgers pakt het anders aan na ophef

Ook bij De Kindertelefoon komen veel vragen binnen over het thema. "Zo'n 30 per dag, dat is best veel. Je ziet daarnaast dat vragen over relaties en seksualiteit in de top 3 van vragen staan. Het is natuurlijk normaal om op een bepaalde leeftijd met vragen te zitten en dat zal niet per se anders zijn dan vroeger. Maar kinderen komen wel met andere zaken in contact omdat ze zich steeds meer online begeven."