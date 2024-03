Zangeres MEAU wint Edison in categorie 'Nederlandstalig'

"Het is een knappe prestatie dat deze jonge vrouw liedjes kan schrijven met de kwaliteit van een gelauwerde singer-songwriter en hits weet te scoren als een grote popartiest", zegt de jury over MEAU. "'Kippenvel', dat is de meest voorkomende reactie van het publiek na een show en tevens het meest gebruikte woord in de comments op social media en YouTube."