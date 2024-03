Archeoloog ontdekt Romeinse drugs in Houten: 'Ik dacht, wat valt er nu ineens uit dat botje?'

Beeld je overigens niet een beeld van constant blowende Romeinen in. Dat wil Martijn nog even benadrukken. De internationale pers volgde dit verhaal ook, maar maakten het verhaal soms spectaculairder dan het was. "Een krant in Israël, bijvoorbeeld. Die vertelde dat er een soort drugslab was gevonden en dat er een giga-fort in Houten was. Dat klopt dus niet." Want: het is aannemelijker dat de Romeinen bilzekruid als een soort medicatie gebruikten. "Het is zo sterk en onbetrouwbaar, dat je het niet recreatief kan gebruiken. Dat kan fatale gevolgen hebben. Dat wisten ze toen heus ook al."