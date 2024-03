Rosse neushoornvogels: minister mag exotische dieren Ouwehands Dierenpark in beslag nemen

Tijdens een inspectie in 2021 deden toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (de NVWA) een controle in Ouwehands Dierenpark. Daarbij werd gekeken of de dierentuin aan de wet- en regelgeving voldeed. Ook de twee rosse neushoornvogels, een beschermde diersoort, werden gecontroleerd. Volgens de NVWA kon het dierenpark niet aantonen dat de twee neushoornvogels in gevangenschap zijn geboren en gefokt. Daarnaast ontbraken er documenten over de herkomst van de vogels. Daarom vindt de minister dat de vogels in beslag moeten worden genomen.