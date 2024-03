Ouwehands in hoger beroep tegen uitspraak neushoornvogels: 'Dit is écht onacceptabel'

Een paar weken geleden zaten het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Ouwehands Dierenpark tegenover elkaar in de rechtbank. Volgens het ministerie constateerde toezichthouders van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in 2021 dat er iets niet in orde was met de papieren van twee neushoornvogels die het dierenpark in bezit had. De controleurs van de NVWA bepleitte dat Ouwehands niet kon aantonen dat de twee vogels in gevangenschap zijn geboren en gefokt. En dus dat de beschermde dieren mogelijk illegaal verkregen zijn. "Ouwehands Dierenpark heeft CITES-regels (regels over de internationale handel en het vervoer van bedreigde planten en dieren, red.) overtreden, namelijk onrechtmatige overname en onrechtmatig bezit van twee rosse neushoornvogels", zegt een woordvoerder van het ministerie. De bestuursrechter gaat daar in mee en deed vandaag uitspraak in de zaak. Als de dierentuin niet alsnog met de juiste papieren over de brug komt, mag de minister de vogels in beslag laten nemen.