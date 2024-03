Peter R. de Vries Foundation vraagt aandacht voor moordzaak Oma Bindi: 'Ook als je twijfelt, spreek je uit'

De 93-jarige Ger Bindi, Oma Bindi voor velen, was voor Utrechters een bekend figuur, omdat ze jarenlang een ijssalon in de stad had gerund. Haar lichaam werd op 9 juni 2005 aangetroffen in haar huis aan de Gruttersdijk. Ze bleek te zijn doodgestoken. In haar woning lagen spullen op de grond en bleek een kistje met geld en sieraden te zijn gestolen.