Omwonenden woest na schade aan woningen: 'We zagen dit van mijlenver aankomen'

Maandagochtend voerde Dura Vermeer een proef uit met het slaan van drie heipalen op verschillende plekken op de bouwlocatie. In totaal moeten er vierhonderd de grond in. Het gaat om een proef, om te kijken of alle trillingen binnen de wettelijke normen blijven. Van tevoren zijn overal in de wijk meters opgehangen en experts waren op de bouwlocatie en in de wijk aanwezig om alles in de gaten te houden.