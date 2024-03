Geen warm water, geen verwarming en geen lift: 'Ik hoop dat het zaterdag is opgelost want dan heb ik een date'

Utrecht - Pavlos woont sinds augustus in het appartementencomplex aan de Helling in Utrecht. Zijn beste vriend is inmiddels de waterkoker geworden. "Ik heb met deze gedoucht", lacht hij terwijl hij het apparaatje erbij pakt. Het is voor de tweede keer mis in het gebouw met zo'n 180 studio's. Dit keer door een lek dat waarschijnlijk bij één van de bewoners is begonnen.