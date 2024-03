NS vraagt meer geld om dure treinkaartjes te voorkomen, Kamer aarzelt

De Kamer was minder toeschietelijk dan Koolmees leek te hopen. Meerdere parlementariërs vroegen de NS-directeur of hij zelf niet meer kon doen om kosten te besparen, bijvoorbeeld door buitenlandse activiteiten af te stoten of af te zien van investeringen in nieuwe treinen. "Penny wise, pound foolish", reageerde Koolmees op dat laatste idee. Partijen als PVV, NSC, VVD, D66 en Denk staan niet te springen om de portemonnee te trekken, GroenLinks-PvdA is wel voor extra geld.