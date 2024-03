'Khalid Kasem had rechtstreeks contact met Ridouan Taghi'

Uit de opnames zou blijken dat Khalid Kasem in zijn periode als strafrechtadvocaat eenmaal rechtstreeks contact heeft gehad met Ridouan Taghi. Volgens het AD gebeurde dit toen de topcrimineel vermoedelijk nog voortvluchtig was. Ook zou Kasem gezegd hebben dat hij en een familielid meermaals zijn benaderd door mensen uit Taghi's omgeving om informatie over het onderzoek naar de criminele organisatie door te spelen. Kasem stelt in de opnames dat hij dit altijd heeft geweigerd, aldus de krant. Wel zou hij aan hebben geboden om een keer met Inez Weski over de zaak te praten.