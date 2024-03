Achtervolging met snelheden van 200 km/u eindigt in Lopikerkapel

Vervolgens is de vluchtauto met meer dan 110 kilometer per uur over de Lekdijk gereden in de richting van Lopikerkapel. De politie werd ondertussen ondersteund vanuit de lucht door een politiehelikopter. Op de Radiolaan ramde het voertuig een politievoertuig en reed vervolgens door, maar kwam niet veel verder meer. In een doodlopende straat werd het voertuig klemgereden, waarna de twee Duitse mannen werden aangehouden.