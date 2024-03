112-nieuws: Motorolie in de Amerongerwetering | Auto's botsen op Lage Weide

In de Amerongerwetering is motorolie terechtgekomen. Volgens het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de bron van de lozing is gevonden en inmiddels gestopt. In totaal kwam er ongeveer tien liter olie in het water terecht, dat via de wetering naar de Kromme Rijn stroomt. Het hoogheemraadschap raadt aan honden daar aan de lijn te houden. Een gespecialiseerd bedrijf is bezig om de olie op te ruimen. Naar verwachting duurt het maximaal twee dagen voordat alle olie is verdwenen.