Waterstoring in Amersfoort door leidingbreuk

Amersfoort - Door een leidingbreuk is in de Amersfoortse wijk De Berg vanochtend mogelijk geen water beschikbaar. In de omgeving van de Barchman Wuytierslaan, het Stationsplein en de Koningin Wilhelminalaan kan het voorkomen dat bruin water uit de kraan komt, of helemaal geen water uit de kraan komt.