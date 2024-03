Alle seks zonder instemming is straks verkrachting: 'Mooi signaal dat we slachtoffers serieus nemen'

In de Tweede Kamer werd de wet vorig jaar bijna unaniem aangenomen. Alleen Forum voor Democratie was tegen. De verwachting is daarom dat de wet ook de beoordeling in de Eerste Kamer wel doorkomt. Als dat gebeurt, is het streven de wet in juli in te laten gaan.

De nieuwe wet omvat meer dan alleen verkrachting en aanranding. Het is ook vooral een modernisering van een verouderde wet die stamt van voor het digitale tijdperk. Zo wordt het 'misbruiken van seksueel beeldmateriaal', ook wel wraakporno genoemd, straks ook een seksueel misdrijf.

Dat valt nu nog onder de privacywetgeving en is op advies van onder meer het Fonds Slachtofferhulp overgeheveld. "De minister wilde daar eerst niet aan", vertelt Brouwer. Uiteindelijk is die wijziging via een Tweede Kamermotie alsnog in de wet beland.