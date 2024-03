Agnes Jongerius wint Bakhuis-Woltersprijs 2024 voor vrouwenemancipatie

Ook de twee andere genomineerden hebben een lange staat van dienst. Zo helpt Nadia Laiti al meer dan dertig jaar vrouwen en meisjes die in een isolement leven of die te maken hebben met een gewelddadige relatie of situatie in huiselijke sfeer. Sabina Meulenbeld is medeoprichter van de Stichting Seksueel Welzijn Nederland, die zich inzet voor meer seksueel plezier voor meiden en vrouwen. Eind vorig jaar verscheen haar boek 'De kracht van positieve seksualiteit', waarmee ze opvoeders, leerkrachten en hulpverleners ondersteunt in het begeleiden van jongeren in hun seksuele ontwikkeling.