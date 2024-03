Van 'Playmobil-politie' tot steunpilaar: Utrecht wil meer bevoegdheden, maar wat mag de boa allemaal?

Kuin van de Nederlandse BOA Bond wil een en ander wel uitleggen. Hij is niet verbaasd over de inzet in Baarn. "Dit behoort gewoon tot het takenpakket van boa's en daar kan je keuzes in maken als gemeente. Zo'n grote mountainbike-actie in het bos heeft een waarschuwende functie en ook de boa op de bingo-avond is ook niet gek. Alle gemeenten hebben boa's in de horeca."