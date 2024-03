Bunschoter die buurman vanuit het niets met keukenmessen stak krijgt 4 jaar cel en tbs

De rechtbank heeft ook gemerkt dat de man weinig ziektebesef heeft, maar is het met de deskundigen eens dat tbs met voorwaarden voldoende veiligheidswaarborgen biedt. De verdachte komt nu onder toezicht van de reclassering. Die controleert of hij voldoende meewerkt aan de behandeling en bepaald of hij in een kliniek moet worden opgenomen.