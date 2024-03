Wil de klusjesman de stad nog wel in als het vervoer uitstootvrij moet zijn?: 'Elektrische bus moet wel 3 ton kunnen trekken'

Het stadsbestuur van Utrecht wil de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. In het programma ‘Utrecht kiest voor gezonde lucht’ is besloten om een nul-emissiezone in te voeren voor vrachtwagens en bedrijfsauto's. Dit type zwaar verkeer mag volgens het originele plan vanaf 1 januari 2025 niet meer de binnenstad in als ze rijden op diesel of benzine.

Bij dit plan liep de gemeente tegen een aantal praktische problemen aan. Zo is het voor lokale en kleine zelfstandige ondernemers, zoals markthandelaren en standplaatshouders, een behoorlijke investering om over te stappen op elektrisch rijden. Daarnaast is de druk op het elektriciteitsnet in de regio Utrecht groot. Om ondernemers tegemoet te komen is er een overgangsregeling. Dat betekent dat bestelbusjes op diesel en benzine tot 2028 in de binnenstad kunnen rijden en vrachtwagens tot 2030.