Onervaren veilingkopers aan het bieden op veiling gemeente IJsselstein: 'Dit waren geen handelaren'

Waar gaat de opbrengst naartoe?

Het geld van de veiling gaat naar kunst en cultuur in IJsselstein. De gemeente heeft de schilderijen grotendeels verworven in de tijd van de Beeldend Kunstenaarsregeling. Kunstenaars kregen in ruil voor kunstwerken een inkomen van de overheid. Ze hingen jarenlang in het gemeentehuis, maar daar is na een verbouwing geen plek meer voor alle werken.