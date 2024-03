Grafrust verstoord en grafsteen verwijderd: familie ruziet met kerk om eeuwigdurende grafrust

Cothen - Er is genoeg ruimte op de protestante begraafplaats in Cothen, toch moet het graf van de vader van Jan Verbeek worden geruimd volgens de kerk. Jan en zijn zussen zijn van mening dat hun vader eeuwigdurend grafrecht heeft. Ze liggen al jaren in de clinch met de protestantse kerk in Cothen. Het conflict over het graf is zo hoog opgelopen dat de kerk de grafsteen heeft weggehaald en vernietigd. Vandaag boog de rechter zich over de zaak.