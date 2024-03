Binnen 3 minuten 100 euro rijker: deze twintigers geven gratis geld weg in Utrecht

Mano staat klaar op het Jaarbeursplein in Utrecht met een briefje van 100 euro in zijn hand. Het briefje is gevouwen in origami-ontwerp. Snel doet hij zijn horloge om, die draagt hij altijd tijdens het maken van zijn video's. "Daar herkennen mensen me aan", zegt Mano, die in de video's nooit met zijn gezicht in beeld komt. Hij is klaar om het geld te verstoppen, en zet de recorder aan.