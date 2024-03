Dicht kunstgrasveld zorgt voor grote problemen voor VV Amsvorde: 'We zitten met de handen in het haar'

De aannemer heeft volgens de gemeente niet geleverd wat er is afgesproken. Ze zijn in gesprek over het leveren van een veld dat wél is goedgekeurd. Ook de aansprakelijkheid is nog onderwerp van gesprek. De wethouder meldde tijdens een raadsvergadering dat de aannemer verantwoordelijk is voor een nieuw veld en dat dat binnen vier weken moet gebeuren.