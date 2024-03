Gemeente en actiegroep blijven zich verzetten tegen gaswinning in Woerdens grasveld

De locatie kwam in 2015 voor het eerst in beeld voor olie- en gaswinning. Woerden was toen al in rep en roer. Omwonenden vreesden namelijk 'Groningse toestanden' met verzakte en beschadigde huizen als gevolg van de boringen. Maar de toenmalige minister Henk Kamp schoot het plan van Vermilion af.