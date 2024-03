Izaline en Thijs maken voorstelling over afkomst en vriendschap: 'Dat is het magische van muziek, alle verschillen vallen weg'

Thijs en Izaline maken al heel lang samen muziek. Izaline is geboren op Curaçao, Thijs niet ver van zijn studio in Leusden. Thijs: "We worden opgevoed met het idee dat iedereen gelijk is en toch is het niet zo. Dat vind ik nog steeds moeilijk om te accepteren. Het gaat ook over wat de invloed is van waar je vandaan komt, maar uiteindelijk is de invloed van hoe je eruit ziet vele malen groter dan waar je vandaan komt. Ik speelde vroeger met een Surinaamse trompettist. Onderweg naar een optreden stopten we om de weg te vragen en iemand liep naar de auto, zag een zwart iemand, draaide om en liep weg. Zo heb je van die momenten dat je er dan zelf ineens onderdeel van uitmaakt. Dat is voor iedereen goed om zich te realiseren."