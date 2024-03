Bezwaar tegen de komst van een azc? In Utrecht en Noord-Holland denken inwoners positiever over opvang

Uit onderzoek van Kieskompas en ANP blijkt dat vier op de tien mensen in onze provincie een nieuw azc juist niet zien zitten. Zo'n 10 procent vindt het niet erg als er een opvanglocatie in hun gemeente komt, zolang die niet in de buurt van hun huis is. In Friesland is deze groep met zo'n 14 procent het grootst.