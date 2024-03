'Glas is absoluut meedogenloos'

Aart de Gans maakt voornamelijk voorwerpen met glasfusion. Hij legt dan stukjes glas van allerlei kleuren in een patroon. In de oven smelt het samen tot één geheel. Maar je kunt niet alle soorten glas bij elkaar gebruiken.: "De ene glassoort is helemaal zacht bij 775 graden, de andere moet je tot 850 graden verhitten voordat het even zacht wordt. Dus als je dat combineert gaat het gegarandeerd fout. Dat soort dingen wil ik allemaal kunnen. Voor mij is het altijd zo geweest, niet het eindresultaat hebben, maar het kunnen maken."