Joppe redde onverwachts niet één maar twee levens tegelijkertijd: 'Alles gebeurde in een flits'

Het is een koude zondag in januari, er ligt nog ijs in de sloot. Joppe van Gent is op weg naar de sportschool. Hij fietst een andere route dan normaal, vandaag leidt de weg langs het Zandpad in Utrecht. Een fiets in de berm trekt zijn aandacht, daarna denkt hij ook nog een jas in het water te zien drijven. "Ik dacht toen bij mezelf: dit is heel raar. Het is januari, wie gooit nu zijn jas in het water?"