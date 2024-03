VVD Utrecht start posteractie tegen betaald parkeren in hele stad: 'Het is een bespottelijk plan'

"Het is een bespottelijk plan", vindt VVD-fractievoorzitter Marijn de Pagter. "In veel woonwijken is helemaal geen parkeeroverlast. Het is nergens voor nodig om daar betaald parkeren in te voeren." Zijn fractie wil dat buurten zelf bepalen of zij betaald parkeren willen. Met de posteractie wil de VVD inwoners de mogelijkheid geven om te "laten zien dat ze tegen zijn". Het VVD-logo staat niet afgebeeld op de poster.