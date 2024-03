GroenLinks maakt zich zorgen over de heringerichte Kanaalstraat in Utrecht

Een andere zorg van Dekkers is de kruising van de Kanaalstraat met de JP Coenstraat, daar zijn de verkeerslichten weggehaald, en nu zou de situatie onoverzichtelijk zijn voor met name kinderen en bejaarden. Het raadslid pleit er voor om er zebrapaden aan te leggen. Dat laatste sluit Van Hooijdonk niet uit. Maar ook hier benadrukte ze dat het werk nog niet af is. Er moeten nog plantenbakken en ribbels komen. Pas als de kruising helemaal klaar is en gebruikers nog steeds klagen, wil ze kijken of een zebrapad een oplossing is.