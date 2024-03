Piano's weggetakeld uit muziekschool Soest, terwijl docenten strijden voor voortbestaan

Klassieke pianomuziek vult de oude pastorie naast de Petrus- en Pauluskerk in Soest. Nog één keer bespeelt Afke Wijma de vleugel die al zo'n veertig jaar in de muziekschool van Soest staat. Buiten staat een vrachtwagentje klaar om dit instrument en drie piano's in te laden. "Het is treurig dat deze vleugel ons gaat verlaten", zegt de muziekdocent. "Maar we hebben goede vooruitzichten en binnenkort komt er dankzij een gulle donateur een nieuwe aan. Zo is elk einde toch ook weer een nieuw begin."