Explosieve groei commerciële verpleeghuizen baart huisartsen zorgen

Alleen al in de afgelopen twee jaar zijn er landelijk meer dan honderd commerciële verpleeghuizen bijgekomen, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De Landelijke Huisartsenvereniging noemt de stijging zorgelijk. "We zijn niet per se tegen de groei van commerciële verpleeghuizen. Het kan voor patiënten die niet meer thuis kunnen wonen namelijk een goede oplossing zijn. We merken alleen dat de medische zorg in deze woonvormen niet goed geregeld is."