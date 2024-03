Nergens kwamen zo weinig anonieme misdaadtips binnen als in Utrecht

In de provincie Utrecht werden per 10.000 inwoners de minste meldingen gedaan. Namelijk 9,1 per 10.000 inwoners tegenover een landelijke 11,4 meldingen. In het hele land werden in 2023 ruim 20.000 meldingen door Meld Misdaad Anoniem doorgestuurd naar de politie en andere opsporingsinstanties.