Pissende IJsbeer leegt blaas vanaf vandaag in Groningen

Eind januari moest de Pissende IJsbeer dan toch echt het veld ruimen en ging het terug naar het atelier van de kunstenaar in Arnhem. Veel steden en provincies probeerden het kunstwerk naar hun stad te halen. Ook in de Utrechtse raad werd die optie besproken, nadat D66-raadslid Ralph Peters het college vroeg te onderzoeken of een verhuizing naar Utrecht mogelijk was.