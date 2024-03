Omwonenden teleurgesteld: twee beeldbepalende Utrechtse bomen worden definitief gekapt

Utrecht - Twee beeldbepalende bomen ter hoogte van het Adriaan Mennickkwartier in Utrecht moeten definitief het veld ruimen. Omwonenden wilden de Noorse esdoorns van 74 jaar oud behouden en gingen daar gisteren opnieuw over in de gesprek met de gemeente. Die is onverbiddelijk: de bomen worden woensdag toch gekapt.