Automobilist moet nog bijna jaar geduld hebben met slecht leesbare borden

Gedeputeerde André van Schie (VVD) windt zich ook op over de borden. De provincie gaat niet over de snelwegen, maar toch maakte Van Schie werk van het probleem. Hij nam contact op met Hoofddirecteur-Ingenieur Eric Diepstraten van Rijkswaterstaat. "In het gesprek werd duidelijk dat zij dezelfde zorgen delen over de leesbaarheid van de verkeersborden boven de Ring Utrecht", laat Van Schie aan RTV Utrecht weten. Tegen de gedeputeerde zegt RWS dat ze het probleem gaan oplossen.