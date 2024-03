Slaap je slecht? Vijf fabels en feiten die je moet kennen

Velen geloven dat het mogelijk is om een hele week slaaptekort in te halen door in het weekend extra lang te slapen. Dit is een fabel, legt Linda uit. "Slaap kun je niet inhalen. Dat hoeft ook niet. Het is belangrijker om te kijken hoe je nacht is geweest en of je jezelf uitgerust voelt." Dat zegt meer dan een bepaald aantal uur per dag slapen.