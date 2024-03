Ook provincie Utrecht tegen gaswinning bij Woerden

Ook de Tweede Kamer is de plannen niet ontgaan. ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker stelde er Kamervragen over. Ze wil onder meer weten of bekend is hoeveel geld er met de plannen is gemoeid. Daarnaast wil ze weten of bekend is dat de gemeenten Woerden en Bodegraven fel tegen het plan zijn. Het Papekopveld bestrijkt namelijk die twee gemeenten.