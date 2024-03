'Eindelijk' schop in de grond voor spoortunnels en fietsbruggen in Maarsbergen

"Het is gewoon te druk. Er is hier een forse verkeersstroom van auto's die meestal niet eens in het dorp hoeven te zijn. Dat is gewoon niet optimaal." Casper Polspoel woont nu bijna negen jaar in Maarsbergen. Hoewel hij vandaag zelf - als voorzitter van de dorpsraad - de symbolische eerste schep in de grond zet, zag hij de afgelopen weken zijn voortuin al veranderen in een bouwplaats. "We beseffen dat er een hoop overlast gaat zijn. Ze gaan er wel alles aan doen om dat zo veel mogelijk te beperken. Het is een tijdelijk kwaad wat je erbij moet nemen."