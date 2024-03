Groep 6 bakt pannenkoeken in verzorgingshuis Woudenberg: 'Kinderen zijn altijd leuk'

Naast de pannenkoeken wordt er ook nog een soepje geserveerd en zelfs een toetje. De bedoeling van de gezamenlijke lunch is om jong en oud met elkaar in gesprek te laten gaan. "Dit is de tweede keer dat ik dit doe", zegt een van de leerlingen. "Een andere keer zat ik in een restaurant en toen was er geen plek bij mijn familie. Toen ben ik bij bejaarde mensen gaan zitten, dat vond ik ook heel leuk. Dan kan je met ze praten en vragen hoe ze vroeger als kind waren. Dan hoop ik dat ze een heel goed leven hebben gehad."