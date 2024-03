Charlotte antwoordde nooit meer op dat ene appje, nu maakt ze de tentoonstelling van haar overleden vriendin af

Misschien is die angst voor de onberekenbare aanvallen een van de redenen dat Charlotte Caro er niet vaak naar vraagt. Of omdat ze niet zeker weet of Caro wel zin heeft om over haar ziekte te praten. Hoe dan ook, het is een onderwerp dat niet vaak wordt aangesneden. "Ik denk achteraf gezien dat ik dat veel te veel voor haar heb ingevuld, misschien wilde ze er juist wel over praten. Toen zij kwam te overlijden wilde ik er óók juist over praten, dat mensen naar haar vroegen. Ook als dat misschien pijnlijk is of als er verdrietig van word."