Waar blijven de vrouwelijke producers? 'Hij dacht dat ik er alleen voor de koffie was'

Op een groot computerscherm in haar thuisstudio bouwt Lilian laagje voor laagje haar nummers op. Die laagjes kunnen bestaan uit zang, een gitaarlijntje, piano, een hoorn, je kunt het zo gek niet bedenken. Vandaag is haar nieuwe nummer Under The Wire uitgekomen, een nummer dat Lilian zelf beschrijft als een soulvolle indie-pop song. Het gaat over hoe lastig het soms is om gevoelens te uiten en om je open te stellen. Later dit jaar komt haar vijfde album uit, met als titel RESET.