Mars door de Utrechtse binnenstad voor Internationale Vrouwendag: 'We are the women'

"Internationale Werkende Vrouwen Dag is ontstaan van socialistische bewegingen in Europa als een dag voor vrouwen uit de arbeidersklasse", schrijft de organisatie op zijn website. De verkiezingen in november en de winst van de PVV heeft voor de organisatie het belang versterkt om zich uit te spreken. "De emancipatie van vrouwen is deel van de algemene beweging voor nationale en sociale bevrijding over de wereld en solidariteit is ons wapen. Solidariteit is een doe-woord: solidair zijn betekent opkomen voor anderen."