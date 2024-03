Het leven in de bajes: 'Ene gevangene wil juist strak regime, de ander weer niet'

Joyce de Vries is strafrechtadvocate en is onder andere gespecialiseerd in penitentiair recht. Voor haar werk komt ze in de gevangenissen door het hele land. Naast haar werk in de advocatuur zit ze in de commissie van Toezicht van de PI in Nieuwegein, daar waar de klachten van gevangenen terechtkomen. Door haar werk daar heeft ze veel kennis over hoe afdelingen gerund worden en wat van invloed kan zijn op de sfeer en de verhoudingen tussen gedetineerden en Penitentiair Inrichtingswerkers, ook wel PIW'ers genoemd.