Seksueel misbruik-expert Iva Bicanic wint Oeuvre-Award Vrouw in de Media: 'Mensen stemmen op het onderwerp'

De klinisch psycholoog ontving in 2019 al de landelijke Vrouw in de Media Award voor haar mediaoptredens en heldere uitleg daarover. "Dat was in de periode dat Me Too en de misstanden bij The Voice volop in het nieuws waren. Die prijs heeft ervoor gezorgd dat dit de aandacht voor het onderwerp vergrootte", vertelt ze. "Met die prijs kan ik het probleem nog beter duiden." Het aantal vrouwen in de media blijft een aandachtspunt. Nog altijd zijn vrouwen ten opzichte van mannen in de minderheid als experts in nieuwsitems (31 procent) en in talkshows (34 procent).