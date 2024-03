112-nieuws: Explosie bij Utrechtse kapperszaak | Man na vernieling aangehouden met natte voeten

Student Sam van Z. moet de gevangenis in voor twee verkrachtingen in Utrecht. Hij is veroordeeld tot drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk. Dat de slachtoffers vrijwillig met hem meegingen na een avondje stappen, doet volgens de rechter niet ter zake. "Dit is een bijzondere zaak. De eerste in zijn soort in Nederland", stelt verslaggever Riks Ozinga.