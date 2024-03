112-nieuws: Trein staat uren stil bij Amersfoort | Politie zoekt naar vermist meisje (8)

De politie is op zoek naar een 8-jarig kind in de omgeving van de Joseph Haydnlaan in Utrecht. Het meisje is sinds 17.45 uur vermist, meldt een woordvoerder van de politie. Het kind heeft donkerbruin haar, is ongeveer 110 centimeter lang en droeg een bruine trui en grijze broek. De politie kan verder niets zeggen over de vermissing.