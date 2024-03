Darmkanker wordt steeds vaker in een vroeg stadium ontdekt dankzij bevolkingsonderzoek

Toen darmkanker nog niet in het bevolkingsonderzoek zat, bevonden tumoren die ontdekt werden zich al vaker in een slecht stadium. Minder dan 20 procent bevond zich in de "gunstigste fase", stadium 1. Sinds de grootschalige controles is dat gestegen naar ruim 30 procent. Het aantal ontdekte gevallen van in de "ongunstigste fase" verkerende darmtumoren, stadium 4, daalde juist van ruim een kwart naar ruim 15 procent. In die fase is de kanker uitgezaaid en kan de patiënt niet meer genezen.